Brimob Aceh Kembali Salurkan Sembako dan Bagikan Masker untuk Warga Kurang Mampu

Wadanyon C Pelopor, AKP Usman SE MM didampingi Pasi Ops C Pelopor, Aris Syaputra, dan anggota Koramil 09 Kodim 0107 Aceh Selatan, menyalurkan sembako dan masker kepada warga kurang mampu di Kecamatan Trumon Tengah, Senin (28/9/2020).

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Personel Brimob Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Aceh kembali melakukan kegiatan pembagian masker dan sembako kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan, Senin (28/9/2020).

Kegiatan pemberian dan pembagian masker dan sembako ini diutamakan kepada masyarakat kurang mampu dan lanjut usia (lansia) di Desa Siggleng, Kecamatan Trumon Tengah.

Komandan Batalyon C Pelopor, Kompol Hari Purnomo, melalui Wadanyon C Pelopor, AKP Usman SE MM, didampingi Pasi Ops C Pelopor, Aris Syaputra, dan anggota Koramil 09 Kodim 0107 Aceh Selatan, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata Bakti Brimob Polri, khususnya Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Aceh kepada masyarakat kurang mampu dan lansia.

"Kegiatan ini merupakan wujud nyata Bakti Brimob guna meringankan beban kebutuhan hidup sehari-hari di tengah situasi saat ini yang dilanda pandemi Covid 19," tuturnya.

Ia menjelaskan, personel yang turun ke lapangan tidak bosan-bosannya menyampaikan sosialisasi adaptasi kebiasaan tatanan hidup baru dengan tetap mematuhi anjuran pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan (protkes).

"Dengan terlaksana kegiatan ini, kita harap kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan berprilaku hidup sehat," tutupnya.(*)