Sosok Muhammad Fadhil Achyari, wakil Aceh di The New L-Men of The Year 2020.

SERAMBINEWS.COM, ACEH - Muhammad Fadhil Achyari, pemuda kelahiran Banda Aceh, 22 April 1994 menjadi salah satu finalis The New L-Men of The Year 2020.

Pemuda yang akrab disapa Achyari ini, mewakili Provinsi Aceh dan bergabung dengan beberapa provinsi lainnya sebagai Grand Finalist The New L-Men of The Year 2020.

Untuk diketahui, The New L-Men of The Year 2020, merupakan ajang pemilihan inspirator gaya hidup sehat di Indonesia.

Ajang ini bertujuan mengispirasi orang lain terutama anak muda untuk dapat menjalankan gaya hidup sehat.

Latar belakang juga sangat mempengaruhi penilaian di ajang ini.

Sebut saja latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktivitas sosial, dan lain sebagainya.

Sebagai tahap awal audisi, peserta melakukan inspirational speech dan wawancara untuk bisa melaju ke tahap selanjutnya di 50 besar.

Selanjutnya mengikuti berbagai kelas pembekalan, kampanye gaya hidup sehat melalui media sosial, hingga tahap wawancara lebih lanjut.

Setelah serangkaian tahapan yang diikuti sekitar 1.000 peserta dari seluruh Indonesia, terpilihlah 15 Grand Finalist.

Dan Muhammad Fadhil Achyari adalah satu dari 15 pria terpilih itu.

• DN Aidit Pentolan PKI Paling Diburu TNI, Begini Nasib Istri dan Anaknya Setelah Peristiwa G30S PKI

• BMKG: Gelombang Laut di Pantai Barat Selatan Aceh Diperkirakan Capai 3,5 Meter