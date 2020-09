Setelah Gandeng Selena Gomez, BLACKPINK Kolaborasi Bareng Rapper Amerika Serikat Cardi B

SERAMBINEWS.COM - BLACKPINK baru saja mengungkapkan daftar lagu untuk album pertama mereka berjudul THE ALBUM.

Setelah kolaborasi BLACKPINK dan Selena Gomez di lagu 'Ice Cream'. Berikutnya Jisoo dkk akan berkolaborasi dengan Cardi B?

Ya, baru saja dikonfirmasi Blackpink akan berkolaborasi dengan penyanyi Rapper sekaligus aktris asal Amerika Serikat, Cardi B serta debut produksi Jennie dan Jisoo.

Adapun lagu Blackpink featuring Cardi B termasuk dalam daftar lagu album tersebut dan diberti judul Bet You Wanna.

THE ALBUM BLACKPINK Feat Cardi B (Koreaboo)

Dilansir dari laman Koreaboo, Selasa (29/9/2020), THE ALBUM akan berisi total delapan lagu. Enam di antaranya adalah lagu baru.

Kedelapan lagu itu antara lain How You Like That, Ice Cream (feat. Selena Gomez), Pretty Savage, Bet You Wanna (feat. Cardi B), Lovesick Girls, Crazy Over You, Love To Hate Me dan You Never Know.

Secara khusus, kolaborasi dengan Cardi B telah dikonfirmasi, karena para penggemar sebelumnya dapat mengetahui kolaborasi tersebut menggunakan gambar pratinjau CD.

Bagi para penggemar BLACKPINK atau kerap disapa BLINK ini juga bersemangat karena daftar lagu telah mengungkapkan bahwa Jennie dan Jisoo akan melakukan debut produksi!

Jennie berpartisipasi dalam penulisan dan penyusunan lagu utama mereka "Lovesick Girls".

Sementara Jisoo juga berpartisipasi dalam penulisan lirik untuk lagu utama tersebut.