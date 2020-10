Debat Pilpres AS 2020, Donald Trump Dukung Kendaraan Listrik

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump mengatakan selama debat pemilihan AS bahwa dia mendukung mobil listrik.

Tetapi banyak yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahannya sama sekali tidak.

Trump dan capres Joe Biden, saingannya dalam pemilu AS 2020 mendatang, berdebat sengit tentang sejumlah masalah.

Presiden AS Donald Trump tampaknya berada dalam kontes tanpa batas melawan mantan wakil presiden AS Joe Biden selama debat presiden AS pada Selasa (29/9/2020) malam.

Di antara banyak klaim, janji dan tuduhan yang dilontarkan, dia bahkan berhasil mengambilnya. kredit untuk kredit pajak kendaraan listrik yang dilaporkan dari masa Barack Obama di Gedung Putih.

Trump langsung dihubungi media dan netizen AS secara online setelah mengaku sebagai pendukung kendaraan listrik.

“Saya semua untuk mobil listrik."

"Saya sudah memberikan insentif besar untuk mobil listrik,” katanya.

Ekspresi calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden (kiri) dan Presiden AS Donald Trump dalam debat panas di Cleveland, Ohio, AS, Selasa (29/9/2020) malam. (AFP/JIM WATSON, SAUL LOEB)

Meskipun tidak jelas insentif mana yang dia maksud, insentif terakhir yang berharga adalah kredit pajak IRS untuk kendaraan listrik dan plug-in sebelum dia memenangkan pemilihan terakhir.

Satu-satunya insentif federal yang disebutkan di atas berkaitan dengan American Clean Energy and Security Act of 2009 (ACES) yaitu ketika Obama menjadi Presiden AS dan, ironisnya, Biden adalah Wakil Presiden.