Viral Sedihnya Kucing Imut Berjalan Mengesot Disebut Alami Lumpuh Karena Disiksa Manusia

SERAMBINEWS.COM - Seekor kucing lumpuh setelah disebut disakiti oleh manusia, mengesot karena kaki belakang tidak bisa dipergunakan, membuat sedih warganet.

Kucing imut ini bernasib malang, meski dirinya berpenampilan cukup menarik perhatian dan berwarna bulu cukup menggemaskan.

Namun manusia tega menyiksanya sehingga disebut sebagian badannya lumpuh.

Meskipun hewan tidak bisa mengutarakan kesakitannya seperti manusia, namun mereka juga bisa merasakan kesakitan.

Mereka tidak diberikan kemampuan seperti manusia, akan tetapi mereka diberikan perasaan, yang bisa bersedih seperti manusia.

Manusia juga sepatutnya tidak menyakiti hewan, karena mereka juga memiliki kehidupan dan sama-sama makhluk hidup.

Seperti seekor kucing kesakitan mengesot viral di media sosial TikTok.

• Jumlah Gaji Polisi Berpangkat Brigjen Hingga Jenderal, Segini Tunjangan Kinerja Per Bulan

• VIRAL Pisah Sambut Kapolsek di Jawa Timur Dimeriahkan Dangdutan, Sejumlah Polisi Asyik Berjoget

Postingan ini diunggah oleh @abbie_644, Kamis (1/10/2020),

"This is a stray cat,it has been rescued so far,it is a happy life in the new home (Ini adalah kucing liar, Ia telah diselamatkan, ini merupakan kehidupan bahagia di rumah baru)," tulisnya.