Situs DPR RI Diduga Diretas, Diubah Jadi Dewan Penghianat Rakyat, Tapi Kini tak Bisa Lagi Diakses

SERAMBINEWS.COM - Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diduga telah diretas oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Informasi ini diketahui dari sebuah video singkat yang diunggah oleh salah satu akun TikTik, @donie.chandra, Kamis (8/10/2020).

Video itu menampilkan tulisan halaman depan dari web dpr.go.id telah berubah.

Seperti dalam tayangan video tersebut, tulisan tersebut berubah dari yang sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Penghianat Rakyat Republik Indonesia.

"Anjir ini siapa yang ngubah cuy ?," tulisan dalam video tersebut.

Tampilan depan halaman situs resmi DPR dalam unggahan video TikTok berubah dari semula Dewan Perwakilan Rakyat Menjadi Dewan Penghianat Rakyat Republik Indonesia. (TANGKAPAN LAYAR VIDEO TIKTOK)

Serambinews.com mencoba membuka situs resmi DPR untuk mengecek langsung hal tersebut.

Namun web resmi dpr.go.id ternyata sudah tidak lagi bisa diakses.

"An error occoured while processing your request. Reference #102.de052c17.1602125122.14754748."

Demikian tulisan yang tertera pada halaman web dpr.go.id ketika dikunjungi Kamis (8/10/2020) pukul 09.45 WIB.

Hingga berita dimuat, belum ada keterangan dari DPR mengenai hal tersebut.