Wow! Rashford Terima Gelar Kebangsawanan MBE, bukan Karena Prestasi Sepakbola, Tapi Lantaran Hal Ini

SERAMBINEWS.COM - Pemain Manchester United (MU), Marcus Rashford mendapat hadiah istimewa dari Kerajaan Inggris.

Hebatnya, penghargaan yang didapat Rashford dari Ratu Inggris itu tidak berkaitan dengan prestasinya di lapangan hijau bersama MU maupun Timnas Inggris, tapi bidang lain. Salut!

Untuk diketahui, Ratu Inggris memberikan gelar Member of the British Empire (MBE) kepada ujung tombak The Red Devils tersebut.

Pemberian gelar ini merupakan tradisi di Persemakmuran Inggris, ketika raja atau ratu yang berkuasa memberikan berbagai penghargaan kepada individu yang dianggap telah berjasa.

Diberitakan Sabtu (10/10/2020), Marcus Rashford dianggap berjasa bagi Persemakmuran Inggris atas upayanya memastikan 1,3 juta anak di Inggris mendapat voucher makan gratis saat liburan musim panas di tengah pandemi virus corona.

MBE yang diterima oleh Marcus Rashford adalah gelar tertinggi ketiga dalam tingkatan Order of the British Empire.

Gelar tersebut dianugerahkan pada individu yang dinilai telah memberikan kontribusi positif dalam bidang pekerjaannya.

Selain Rashford, tokoh populer lain yang pernah menerima anugerah gelar ini adalah musisi Ed Sheeran. Dia menerima medali MBE di Istana Buckingham pada 2017 lalu.

Berikut adalah deretan gelar kehormatan yang diberikan oleh Kerajaan Inggris kepada figur-figur yang berkompeten dan berjasa di bidangnya.

1. Companion of honour

Gelar ini diberikan kepada individu yang telah memberikan kontribusi siginifikan di bidang seni, sains, medis, maupun pemerintahan dalam jangka waktu lama.

