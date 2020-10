Narapidana di Korea Utara Melonjak Pesat, Kepemimpinan Kim Jong Un Buat Warganya Jadi Kriminal?

SERAMBINEWS.COM - Di tiga generasi keluarga Kim (Kim Il Sung, Kim Jong Il, dan Kim Jong Un), kamp penjara politik telah memainkan peran kunci dalam mengunci dan memantau warga Korea Utara yang menentang rezim dan ideologinya.

Perubahan apa yang terjadi sejak Kim Jong Un berkuasa?

Menurut beberapa sumber Daily NK, jumlah narapidana telah meningkat secara substansial dibandingkan sebelumnya.

Sementara sekitar 130.000 orang ditahan di kamp-kamp penjara yang dikelola oleh Kementerian Keamanan Negara pada tahun 2012, jumlahnya dilaporkan mencapai 160.000 pada Maret 2020.

Artinya, populasi tahanan negara itu telah tumbuh sekitar 30.000 selama delapan tahun Kim di kekuasaan.

Jumlah tahanan yang ditahan di fasilitas tertentu diyakini 43.000 di Kamp No. 14 (di Kaechon, Provinsi Pyongan Selatan); 55.000 di Kamp No. 15 (di Yodok, Provinsi Hamgyong Selatan); 24.000 di Kamp No. 16 (di Hwasong, Provinsi Hamgyong Utara); dan, 25.000 di Kamp No. 25 (di Chongjin, Provinsi Hamgyong Utara).

Sementara jumlah narapidana yang ditahan di fasilitas Chongjin pada awalnya cukup rendah, angka itu diyakini melonjak pada Oktober tahun lalu.

Baca juga: Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Menangis, Pakar Sebut Takut Dilengserkan Rakyatnya Sendiri

Baca juga: Kim Jong Un Pidato Sambil Pamer Rudal Balistik Baru, Korea Selatan Langsung Gelar Rapat Darurat

"Jumlahnya tiba-tiba melonjak, dengan 150 narapidana berdesakan di kamar yang dirancang untuk 50 orang," kata seorang sumber di negara itu kepada Daily NK baru-baru ini.

“Kebanyakan dari mereka ditangkap saat melakukan aktivitas penghasil mata uang asing di Pyongyang.”

Banyak narapidana baru tampaknya adalah mereka yang terlibat dalam aktivitas korupsi, termasuk penggelapan, sambil bekerja untuk mendapatkan mata uang asing bagi rezim.