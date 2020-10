Bank Dunia Rilis Daftar Negara dengan Utang Luar Negeri Terbanyak, Indonesia Masuk 10 Besar

SERAMBINEWS.COM - Indonesia masuk ke dalam kategori 10 negara paling banyak memiliki utang luar negeri.

Hal itu disampaikan oleh Bank Dunia melalui laporan Interational Debt Statistics (IDS) yang dirilis pada 12 Oktober 2020.

Di dalam laporan tersebut, Indonesia berada pada posisi ketujuh dari daftar 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan nilai utang luar negeri terbesar di dunia.

Secara keseluruhan, utang luar negeri Indonesia tercatat mencapai 402,08 miliar dollar AS pada tahun 2019.

Total nilai utang itu terdiri atas utang luar negeri pemerintah, BUMN, dan swasta.

Total nilai utang tersebut berada di bawah China dengan total nilai utang sebesar 2,1 triliun dollat AS, Brazil 569,39 miliar dollar AS, dan India 560,03 miliar dollar AS.

Selain itu, posisi nilai utang Indonesia juga di bawah Rusia yang sebesar 490,72 miliar dollar AS, Meksiko 469,72 miliar dollar AS, dan Turki 440,78 miliar dollar AS.

Adapun negara yang menempati posisi di bawah Indonesia yakni Argentina dengan nilai utang 279,3 miliar dollar AS, Afrika Selatan 188,1 miliar dollar AS, dan Thailand 180,23 miliar dollar AS.

()Ilustrasi Bank Indonesia. Indonesia akan berutang Rp900,4 triliun dan sebagai besar dari utang itu akan digunakan untuk penangan wabah Covid-19. (Tribunnews/HERUDIN)

Pernyataan pemerintah

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu pun memberikan tanggapan.