Organisasi Global Puji Arab Saudi Dalam Menangani Program Belajar Virtual

SERABINEWS.COM, JEDDAH - Kerajaan Arab Saudi mendapat pujian dari berbagai organisasi global atas keberhasilannya menangani program e-learning atau belajar secara virtual.

Enam organisasi internasional telah menyelesaikan dua studi tentang e-learning di Kerajaan dan memuji upayanya dalam memberikan respons yang cepat, berbagai opsi, dan peningkatan berkelanjutan selama pandemi virus Corona.

Studi tersebut melibatkan partisipasi 342.000 responden dan dilakukan di bawah pengawasan Pusat Nasional untuk e-Learning Kerajaan, lansir ArabNews, Jumat (23/10/2020).

Pusat tersebut mengatakan organisasi global menyelesaikan dua studi komprehensif tentang pengalaman pendidikan umum dan pendidikan tinggi di Arab Saudi selama pandemi.

Baca juga: Arab Saudi Siapkan Proyek Pembangunan Islamic World Center di Al-Faisaliah

Dengan tujuan mendokumentasikan dan mempelajari realitas pengalaman dan menghasilkan inisiatif untuk mengembangkan praktik e-learning di sesuai dengan praktik dan standar global saat ini.

Studi dilakukan dengan partisipasi siswa, anggota fakultas, guru, orang tua dan pemimpin sekolah.

Jumlah peserta studi pendidikan umum mencapai 318.000 orang, sedangkan jumlah peserta studi pendidikan tinggi mencapai 24.000 orang.

Studi pertama disiapkan oleh Online Learning Consortium (OLC), dengan partisipasi dari International Society for Technology in Education (ISTE).

Quality Matters (QM), UNESCO Institute of Information Technologies in Education (IITE), National Research Pusat Pendidikan Jarak Jauh dan Kemajuan Teknologi (DETA) di AS.

Baca juga: Arab Saudi Tawarkan Rp 294 Triliun Untuk Memimpin Kecerdasan Buatan Dunia

Studi kedua disiapkan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dengan kerjasama Sekolah Pascasarjana Harvard .