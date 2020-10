Begini Ucapan Selamat dari Meggy Wulandari, Setelah Tahu Kiwil Menikah Lagi

Kiwil dikabarkan menikah siri dengan seorang janda kembang desa asal Bandung, Jawa Barat bernama Venti Figianti.

SERAMBINEWS.COM - Setelah berpisah dari Meggy Wulandari, ternyata komedian, Kiwil ini menikah lagi.

Pernikahannya ketiga ini dimana statusnya masih suami dari Rochimah.

Kiwil dikabarkan menikah lagi setelah resmi bercerai dengan istri keduanya, Meggy Wulandari beberapa bulan lalu.

Kiwil dikabarkan menikah siri dengan seorang janda kembang desa asal Bandung, Jawa Barat bernama Venti Figianti.

Informasi yang dihimpun Warta Kota, Kiwil menikah siri dengan Venti Figianti, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Bappeda Aceh Tamiang Disinfeksi Seluruh Ruangan

Baca juga: Akhirnya, Aldi Taher Menikahi Kekasihnya Salsabillih, Dewi Persik Siapkan Rumah hingga Catering

Baca juga: Pendarahan Saat Awal Kehamilan, Kenali Ciri-Ciri Darah Implantasi dan Cara Membedakannya dengan Haid

Mantan istri Kiwil, Meggy Wulandari angkat bicara seputar kabar mantan suaminya yang menikah siri usai bercerai dengannya.

"(Kiwil Nikah Siri) oh selamat. Selamat menikah, welcome to the jungle," kata Meggy Wulandari ketika dihubungi awak media, Sabtu (24/10/2020).

Meggy Wulandari menegaskan, dirinya sudah tahu sejak Jumat siang dan membenarkan kabar mantan suaminya itu sudah menikah lagi dan menduakan cinta Rochimah.

"Coba tanyakan ke mba Rochimah aja. Aku kan bukan istrinya dia (Kiwil) lagi," ucapnya.