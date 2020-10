Khabib Nurmagomedov Mendadak Pensiun Setelah Kalahkan Justin Gaethje, Terkuak Penyebabnya

SERAMBINEWS.COM - Kabar cukup mengejutkan datang dari bintang MMA, Khabib Nurmagomedov.

Petarung asal Rusia ini resmi mengumumkan dirinya pensiun dari dunia seni bela diri campuran (MMA).

()Khabib Nurmagomedov pensiun (Twitter.com/btsportufc)

Khabib Nurmagomedov mengumumkan pensiun dari ajang MMA, Ultimate Fighting Championship (UFC), tepat setelah mengalahkan penantangnya, Justin Gaethje, dalam gelaran UFC 254.

Main card pertarungan UFC 254, Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje, usai digelar pada Minggu (25/10/2020) dini hari WIB, di Fight Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Pertarungan Khabib vs Gaethje merupakan duel terakhir The Eagle, julukan petarung asal Rusia itu.

"Ini adalah pertarungan terakhir saya," kata Khabib Nurmagomedov seperti yang ditulis oleh reporter senior dari MMA Junkie, Mike Bohn.

"Khabib Nurmagomedov just announced his retirement: “This is my last fight.” #UFC254," tulis Mike Bohn

lewat cuitan di Twitter @MikeBohnMMA.

Selain itu, akun Twitter resmi UFC on BT Sport, juga mengabarkan kabar yang sama.

"Breaking: Khabib Nurmagomedov mengumumkan pensiunnya dari MMA," tulis mereka.

"BREAKING: Khabib Nurmagomedov announces his retirement from MMA. #UFC254," tulis UFC on BT Sport

lewat cuitan di Twitter @btsportufc.

Kemenangan Khabib atas Gaethje merupakan kemenangan beruntunnya yang ke-29.