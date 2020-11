Juergen Klopp Sebut Nathaniel Phillips Bukan Lionel Messi, Tapi Monster

SERAMBINEWS.COM - Walau bukan megabintang Barcelona, Lionel Messi, Juergen Klopp tetap memuji penampilan bek muda Liverpool, Nathaniel Phillips, yang dia sebut layaknya monster dalam laga melawan West Ham United.

Liverpool berhasil mendulang tiga poin setelah menaklukkan West Ham United pada pekan ketujuh Liga Inggris 2020-2021, Minggu (1/11/2020) dini hari WIB.

Bermain di Stadion Anfield, Liverpool menang dengan skor tipis 2-1.

Liverpool sempat tertinggal terlebih dahulu lewat gol dari Pablo Fornals (menit ke-10).

The Reds kemudian membalas dengan dua gol yang dicetak oleh Mohamed Salah dari titik putih (42') dan Diogo Jota (85').

Akan tetapi, bukan Salah ataupun Jota yang menjadi Man of the Match melainkan Nathaniel Phillips.

Not a bad way to mark your Premier League debut ????

Phillips, yang masih berusia 23 tahun, dipercaya turun sejak menit awal laga berduet dengan Joe Gomez di jantung pertahanan Liverpool.

Seperti diketahui, Liverpool tengah mengalami krisis bek usai Virgil van Dijk dan Fabinho mengalami cedera.

Phillips ternyata mampu menjawab kepercayaan pelatih Juergen Klopp dengan tampil impresif dalam pertandingan debutnya.