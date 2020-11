Ikut Seminar di Unimal, Danrem 011/LW Terima Penghargaan International ICosPOLHUM 2020

Rektor Unimal yang diwakilkan oleh Pembantu Rektor I Bidang Akademik, Juli Mursyida menyerahkan Piagam Penghargaan International Conference on Social Science, Political Science and Humanities (International ICosPOLHUM) 2020 kepada Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Sumirating Baskoro, di Aula Cut Meutia Bukit Indah Lhokseumawe, Rabu (4/11/2020) pagi.

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Sumirating Baskoro menerima penghargaan seminar International ICosPOLHUM 2020.

Penghargaan yang diterima Danrem tersebut, atas kontribusinya dalam menyukseskan seminar International pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, di Aula Kampus Malimussaleh, Rabu (04/11/2020).

Seminar Opening Ceremony and Keynote Speech Session of International Conference of Social Science, Political Science, and Humanities (ICosPOLHUM) 2020 yang digelar Kampus Unimal Malikussaleh berlangsung virtual selama 2 hari terhitung dimulai dari tanggal 4 sampai dengan 5 November 2020 dihadiri 232 Orang tamu dan 81 Orang peserta.

Acara seminar International ICosPOLHUM 2020 tersebut diisi oleh 5 orang pembicara dari manca negara seperti Australia, Malaysia, Filipina dan Indonesia.

Tak hanya Danrem 011 /Lilawangsa, penghargaan serupa juga diberikan kepada kontributor lainnya seperti Pimpinan Bank Indonesia cabang Lhokseumawe yang diserahkan oleh Pembantu Rektor I, bidang akademik, Ibu Juli Mursyida.

Pembantu Rektor I, bidang akademik, Juli Mursyida mengatakan, tujuan dari seminar tersebut adalah agar penemuan-penemuan terbaru di berbagai bidang multidisiplin ilmu yang bisa terpublikasi dan diketahui masyarakat umum sehingga daya manfaatnya bisa diberdayakan seluas-luasnya untuk kemashalatan bersama.

"Kegiatan ini bisa bermanfaat, dan ada penemuan terbaru di berbagai ilmu yang terpublikasi," pungkasnya.(*)

