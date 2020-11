Pilpres Amerika Serikat: Joe Biden Unggul Sementara 238 Suara Elektoral, Donald Trump 213

Calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden dan Calon Presiden Partai Republik Donald Trump (AFP/MANDEL NGAN AND JIM WATSON)

AFP/MANDEL NGAN AND JIM WATSON

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON DC - Calon presiden AS, Donald Trump dan Joe Biden sedang menanti hasil pemungutan suara dari pemilihan umum yang sudah ditutup pada Selasa malam (3/11/2020).

Sejumlah media AS yang dilansir dari AFP pada Rabu (4/11/2020), memproyeksikan kemenangan untuk capres petahanan Partai Republik sejauh ini berada di 23 negara bagian, meliputi Florida dan Texas, serta Indiana, Kentucky, Missouri, dan Ohio, semua negara bagian yang dia menangkan pada 2016 lalu.

Sementara, Biden unggul di 20 negara bagian termasuk negara bagian asalnya Delaware, lalu California, New York, serta ibu kota AS.

Mantan wakil presiden AS ini, telah membalikkan satu negara bagian yang dimenangkan oleh Trump pada 2016, yaitu Arizona, di barat daya.

Seperti halnya Trump, sejauh ini, semua negara bagian yang diklaim oleh Biden dapat dimenangkan.

Perolehan suara itu, diprediksi memberikan Biden 238 suara elektoral dan Trump 213, setelah Nebraska membagi suara elektoralnya menjadi dua, yaitu 4 untuk Trump dan 1 untuk Biden, menurut proyeksi CNN dan Fox News.

Sejumlah negara bagian masih belum jelas, termasuk Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin.

Jumlah suara elektoral adalah 270.

Baca juga: Pilpres Amerika: Bagaimana jika Trump dan Joe Biden Tak Memperoleh 270 Suara, Pemilu Bakal di Ulang?

Baca juga: Pilpres Amerika Serikat: Perhitungan Suara Belum Selesai, Donald Trump Malah Umumkan Menang

Berikut ini adalah daftar negara bagian yang dimenangkan oleh masing-masing kandidat dan jumlah suara elektoral yang sesuai, berdasarkan proyeksi media AS termasuk CNN, Fox News, MSNBC/NBC News, ABC, CBS dan The New York Times.

Trump yang memperoleh total suara 213, terdiri dari Alabama (9), Arkansas (6), Florida (29), Idaho (4), Indiana (11), Iowa (6), Kansas (6), Kentucky (8), Louisiana (8), Mississippi (6), Missouri (10), Montana (3), Nebraska (4), North Dakota (3), Ohio (18), Oklahoma (7), South Carolina (9), South Dakota (3), Tennessee (11), Texas (38), Utah (6), West Virginia (5), Wyoming (3).