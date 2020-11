Biden Salip Trump di Menit Terakhir  

JAKARTA - Calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, memenangi Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 versi hitung cepat The Associated Press (AP). Biden telah mendapatkan lebih dari 270 electoral college sebagai syarat memenangi Pilpes AS 2020.

Biden hingga Jumat (6/11/2020) sekira pukul 17.30 waktu setempat mendapatkan suara lebih banyak dari calon presiden dari Partai Republik Donald Trump di negara bagian Georgia.

Suara Biden dan Trump saling kejar di Georgia. Bahkan Biden unggul tipis, yakni sekira 917 suara seperti disebutkan hitung cepat versi The Associated Press. Biden mendapatkan 2,449,371 suara, sementara Trump mendapatkan 2,448,454 suara dari total 99% penghitungan.

Penambahan suara ke pundi-pundi Biden cukup meyakinkan. Sebelum Jumat tengah hari, selisih keduanya masih di kisaran 2.000 suara. Sekitar pukul 15.00 WIB selisihnya mengecil menjadi sekitar 600 suara, dan hingga sekira 16.30 WIB Biden unggul 917 suara.

Padahal data empat menit sebelumnya masih menunjukkan Biden meraup 2.447.769 suara, sedangkan Trump unggul dengan 2.448.232 suara di negara bagian itu. Selasa (3/11/2020) lalu, kandidat dari Partai Republik itu memang sudah di atas Biden. Akan tetapi, posisinya kini terbalik. Biden menikung Trump di menit-menit terakhir.

Jika Biden terus memimpin di Georgia sampai penghitungan rampung, calon presiden dari Partai Demokrat itu dipastikan melenggang ke Gedung Putih menjadi presiden AS selanjutnya.

Biden akan memperoleh tambahan 16 suara elektoral dari Georgia, sehingga dia dipastikan meraih tiket ke Gedung Putih. Saat ini, perolehan suara elektoral Biden berdasarkan data FoxNews sebanyak 264 suara elektoral. Adapun batas minimal kemenangan adalah 270 suara dari total 538 suara elektoral. Menurut data Associated Press 6 November pukul 16.30 WIB. Sementara Donald Trump memperoleh 214 suara elektorat.

Namun berbeda dengan AP, pantauan Reuters dan CNN melaporkan Joe Biden memperoleh 253 suara elektorat dan Trump 213. Jika mengikuti perolehan terakhir dari Associated Press, Joe Biden memperoleh 264 suara, maka Biden akan mendapatkan total 280 suara (+16 suara dari Georgia).

Sebenarnya, Biden juga bisa mendapatkan total 270 electoral college. Jika, keunggulan suara Boden di negara bagian Nevada (6 electoral college) tak berubah. The Nevada Independent melaporkan Joe Biden unggul tipis atas Presiden Donald Trump di Nevada pada hari Kamis, namun penghitungan suara masih berlangsung.

Sekretaris negara Nevada mengatakan kepada CNN sekitar 190.150 surat suara di seluruh negara bagian masih harus dihitung, 90% di antaranya berasal dari Clark County, di mana Las Vegas berada.