Jabat Presiden Amerika Serikat, Segini Gaji yang Diterima Joe Biden, Belum Tunjangan dan Fasilitas

SERAMBINEWS.COM - Joe Biden telah mengumumkan kemenangannya di pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat pada Sabtu (7/11/2020).

Biden terpilih sebagai presiden ke-46 AS, setelah mengantongi 290 suara elektoral.

Ia mengalahkan capres petahana Donald Trump yang mendapatkan 214 suara elektoral.

Biden yang kini berusia 77 tahun mencatatkan diri mencalonkan sebagai presiden AS selama 3 kali, yakni pada 1987, 2008, dan 2020.

Setelah dilantik, Biden akan menjalankan tugas-tugas negara.

Ia akan mendapatkan gaji.

Lantas, berapa gaji presiden AS?

Gaji Presiden AS

Melansir Fox Business, presiden AS dibayar 400.000 dollar AS setahun atau sekitar Rp 5.686.195.906, di luar biaya tunjangan.

Biaya tunjangan terdiri dari tunjangan pengeluaran tahunan sebesar 50.000 dollar AS, perjalanan tidak kena pajak 100.000 dollar AS, dan dana hiburan sebesar 19.000 dollar AS.