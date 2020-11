Korea Selatan Luncurkan Kapal Selam Baru, Bisa Menyelam 20 Hari Tanpa Muncul ke Permukaan

SERAMBINEWS.COM - Korea Selatan (Korsel) meluncurkan kapal selam baru berkapasitas 3.000 ton pada hari Selasa (10/22/2020).

Menurut Angkatan Laut Korsel, kapal selam ini akan menampilkan sistem tempur dan sonar canggih dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan bawah air.

Melansir Yonhap, upacara peluncuran berlangsung di Okpo Shipyard of Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co di kota tenggara Geoje.

Kapal selam bertenaga diesel kelas menengah, dinamai sesuai nama pejuang independen Korea terkemuka, Ahn Mu.

Ini adalah yang kedua dari tiga kapal selam kelas 3.000 ton yang direncanakan Korea Selatan untuk dibangun pada tahun 2023 dengan teknologinya sendiri di bawah proyek 3,09 triliun won (US$ 2,77 miliar) yang diluncurkan pada tahun 2007.

Kapal selam pertama, Dosan Ahn Chang-ho, diluncurkan pada 2018 dan diharapkan dapat dioperasikan sekitar akhir tahun ini.

Yonhap memberitakan, kapal selam sepanjang 83,3 meter dan lebar 9,6 meter itu mampu membawa 50 awak kapal.

Bahkan dapat beroperasi di bawah air selama 20 hari tanpa muncul ke permukaan, kata pejabat Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA).

Pejabat tersebut menambahkan, kapal itu akan dilengkapi dengan enam tabung vertikal yang mampu menembakkan rudal balistik berbasis kapal selam.