XL Axiata Hadirkan XL Smart Hydroponics, Solusi IoT untuk Urban Farming

For Serambinews.com

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Salah satu solusi berbasis Internet of Thing (IoT) yang saat ini PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus kembangkan ditujukan untuk melayani pelaku industri pertanian, termasuk urban farming. Solusi precision farming tersebut diberi nama “XL Smart Hydroponics”.

Sesuai dengan namanya, solusi ini dibangun untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian yang menggunakan teknik hidroponik. Penggunaan solusi berbasis IoT ini terbukti berhasil mampu meningkatkan produktivitas petani hingga lebih dari dua kali lipat. Pengembangan layanan inovatif berbasis IoT ini merupakan bagian dari transformasi digital yang sedang XL Axiata jalankan.

Chief Enterprise and SME Officer XL Axiata, Feby Sallyanto, Kamis (12/11/2020) mengatakan bertani dengan menggunakan teknik hidroponik harus memperhatikan sejumlah hal penting, seperti antara lain pemantauan dan penyesuaian secara berkala atas takaran nutrisi, suhu air dan udara, serta tingkat keasaman (pH) air yang akan digunakan.

Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman.

Namun, seringkali pengukuran yang kurang akurat dan tidak dilakukan secara rutin sehingga pengendalian nutrisi menjadi kurang maksimal. Akibatnya pertumbuhan tanaman juga tidak seperti yang diharapkan.

XL Smart Hydroponics ini dirancang untuk menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

Feby memaparkan, XL Smart Hydroponics memiliki all in one system atau sistem yang telah terintegrasi, baik terhadap kinerja sensor, aktuator, konektivitas, platform dan aplikasi.

Solusi ini telah dilengkapi dengan display touch screen dan didukung oleh Graphical User Interface (GUI) yang mudah digunakan.

"Dengan solusi ini petani bisa memantau secara real-time dan optimalisasi secara otomatis atas parameter-parameter yang mempengaruhi kondisi tanaman.