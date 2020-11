Nutrisi Utama untuk Kehamilan, Ini Deretan Makanan Tinggi Asam Folat dan Segudang Vitamin

SERAMBINEWS.COM - Pilihan makanan yang baik selama kehamilan membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi dan juga membantu mencegah komplikasi yang mungkin timbul karena kekurangan nutrisi.

Menambahkan makanan tertentu ke dalam makanan sehari-hari juga menghindari masalah kehamilan seperti kelelahan, mual, lemas, dan mengidam makanan yang aneh.

Para ahli menyarankan bahwa wanita hamil harus memasukkan mikronutrien esensial dalam makanan mereka melalui sumber makanan, daripada dalam bentuk suplemen (sampai ditentukan oleh para ahli) karena dapat menyebabkan efek samping tertentu pada janin.

Simak beberapa nutrisi penting yang wajib dikonsumsi ibu hamil.

Nutrisi ini membantu memuaskan keinginan makan serta memberi makan bayi dan ibu yang sedang tumbuh, seperti mengutip Boldsky, Kamis (12/11/2020).

1. Asam Folat

Menurut Institute of Medicine (IOM) dan US National Institutes of Health (NIH), wanita hamil harus memasukkan sekitar 600 µg asam folat dalam makanan hariannya selama kehamilan, dengan 500 µg selama menyusui.

Asam folat adalah nutrisi kehamilan penting yang membantu replikasi DNA, sintesis asam amino, dan metabolisme vitamin.

Baca juga: Moms, Berikut 14 Tips Sederhana agar Bayi Anda Tidur Lelap tanpa Perlu Diayun-ayun dan Digendong

Vitamin ini mencegah komplikasi pada ibu (anemia dan neuropati perifer) dan pada janin (cacat tabung saraf).

Sumber makanan kaya asam folat: Sayuran berdaun gelap, alpukat, jeruk, dan kacang-kacangan.