VIDEO - Penampakan Hewan Langka Misterius Bikin Heboh, Terekam Kamera Pendaki Gunung

SERAMBINEWS.COM - Penampakan hewan langka bikin heboh warga. Penampakan hewan langka itu ditemukan di lereng gunung Merapi Dempo Pagaralam.

Menurut informasinya, hewan ini sudah sangat sulit dijumpai lagi di jaman ini.

Gunung Dempo merupakan salah satu destinasi alam yang terletak di kota Pagaralam Sumatera Selatan.

Gunung ini memiliki ketinggian 3159 meter di atas permukaan laut (MDPL).

Menjadikannya lokasi yang memanjakan bagi para pendaki baik di Sumsel maupun pendaki di luar Sumatera.

Dari Kota Palembang memerlukan waktu sekitar 8 jam perjalanan menggunakan mobil.

Di kaki gunung terdapat perkebunan teh yang luas Hutan di Gunung Dempo termasuk hutan heterogen.

Baru-baru ini pendaki asal Sumatera Selatan, berhasil merekam penampakan hewan langka

Hewan ini merupakan Kambing Hutan Sumatera ( Capricornis sumatraensis). Penampakan kambing hutan Sumatera terekam dengan kamera ponsel miliknya.

Melansir dari unggahan akun instagram @dedi_mukti, ia berhasil merekam hewan langkah ini di kawasan lereng Gunung Dempo, Pagaralam pada (27/7/2019).

Pada video unggahan tersebut terlihat penampakan seekor Kambing Hutan Sumatera hitam berukuran cukup besar sedang berjalan di sekitar lereng gunung.

Badannya kekar dan mirip anak kerbau. Sedangkan tanduknya lurus, seperti tanduk antelop.Keberadaan kambing hutan ini sudah sangat langka.

Bahkan oleh International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), kambing ini sudah dinyatakan terancam punah.(medan.tribunnews.com/Azis Husein Hasibuan)