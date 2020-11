VIRAL Kakek Lubangi Baju untuk Berikan Susu pada Cucu dari Botol, Mirip Ibu-Ibu Menyusui Anaknya

SERAMBINEWS.COM - Seorang kakek melubangi baju untuk meletakkan botol susu agar cucunya bisa minum bak seorang ibu menyusui viral di media sosial.

Postingan ini diunggah oleh pengguna TikTok @xo.weendyy.

"To all the dads out there who struggle with their little ones not taking the bottle (Untuk semua ayah di luar sana yang berjuang dengan anak-anak mereka yang tidak meminum botol)," tulisnya pada postingan.

Sampai hari ini, videonya telah disaksikan 8,1 juta tayangan dan mendapatkan reaksi gelak tawa oleh sebagian besar pengguna TikTok.

Pada video seorang kakek memakai topi melubangi baju untuk meletakan ujung botol susu.

Pengguna TikTok menyebut anaknya tidak ingin minum dari botol.

Sehingga, sang kakek berusaha agar cucunya tetap minum susu.

Dengan cara melubangi baju dan meletakkanya pada bagian menyusui seperti seorang perempuan dan mulai memberikan susu pada cucunya.

Ternyata yang dilakukan oleh sang kakek berhasil, cucunya mau minum dari botol, bahkan terlihat sangat menikmati susunya.