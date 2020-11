VIRAL Kisah Ibu Relakan Suami Bekerja di Lautan Lepas, Saat Kondisinya Mengandung Anak

SERAMBINEWS.COM - Seorang ibu bagikan pengalamannya mengandung tanpa suami disisi karena sang suami bekerja di lautan lepas sebagai pekerja offshore.

Ketika mengandung anak tiga bulan, suami mendapat panggilan untuk kembali ke tempat bekerja.

Karena tuntutan pekerjaan, istri merelakan suaminya untuk kembali ke tempat bekerja.

Meski perasaan pilu ditinggalkan suami dalam keadaan mengandung anak demikian.

Ia tetap berusaha sabar dan tabah, sebab suami bekerja untuk dirinya dan calon anak pada badannya.

Video ini diunggah oleh pengguna TikTok @shude.zr, pada hari Minggu (22/11/2020).

"Pregnant while husband hustle with storm and rain in the ocean. It’s hard, really hard, but all is worth it (Hamil saat suami sibuk dengan badai dan hujan di lautan. Ini sulit, sangat sulit, tetapi semuanya sepadan)," tulisnya pada postingan.

Sampai hari ini, Selasa (24/11/2020) videonya hampir ditonton sebanyak 350 ribu tayangan.

Nur Syuhada Ismail atau pengguna TikTok yang mengunggah video turut menjelaskan pengalamannya pada video.

Tulisnya mengenai cara ia merelakan pergi suami untuk kembali bekerja.