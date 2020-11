Bank Indonesia Salurkan Beasiswa untuk 361 Mahasiswa di Aceh

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebagai bentuk kepedulian Bank Indonesia (BI) dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus menyadari besarnya potensi sumber daya manusia Indonesia yang luar biasa, khususnya di kalangan mahasiswa, BI menggelar “Launching Beasiswa Bank Indonesia dan Virtual Leadership Camp Genbi Provinsi Aceh 2020,” melalui aplikasi Zoom, Kamis (26/11/2020).

Rangkaian kegiatan ini antara lain meliputi webinar leadership and entrepreneurship bertema “Build Your Leadership and be a Successful Young Entrepreneur” yang akan dibawakan oleh Sandiaga S Uno, seminar motivasi, edukasi kebanksentralan, sesi GenBI Sharing, serta penampilan kesenian dari masing-masing Perguruan Tinggi.

Kegiatan dimaksud merupakan bagian dari pembinaan kepada para mahasiswa penerima beasiswa BI yang tergabung dalam komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI).

Kepala Perwakilan BI Aceh, Achris Sarwani meyebutkan pada tahun ini Kantor Perwakilan BI Aceh menyalurkan beasiswa kepada 361 mahasiswa yang sudah terpilih dari Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry, Universitas Teuku Umar, Universitas Abulyatama, Universitas Muhammadiyah Aceh, Politeknik Aceh dan Politeknik Aceh Selatan.

Dikatakan, penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2020 ini akan bergabung dengan komunitas penerima Beasiswa Bank Indonesia yang disebut dengan GenBI (Generasi Baru Indonesia).

Komunitas GenBI ini dapat menjadi wadah bagi penerima Beasiswa Bank Indonesia untuk berdiskusi, meningkatkan kepekaan sosial serta menumbuhkan semangat dan jiwa pengabdian terhadap masyarakat.

Di samping itu, Bank Indonesia juga aktif mengembangkan kapasitas dari anggota GenBI dengan memberikan berbagai pelatihan, baik soft skills maupun hard skills, secara berkala, terencana, dan terarah.

Baca juga: India Siapkan 200 Kapal Penjaga Pantai, Didukung Kapal Perang dan Jet Tempur Untuk Hadang Penyusup

Baca juga: Perdana Menteri India Berduka Atas Meninggalnya Pemain Sepak Bola Legendaris Argentina, Maradona

Baca juga: Tentara Ethiopia dan Pemberontak TPLF Bentrok di Bandara Aksum, Landasan Pacu Rusak Parah

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi individu serta mengembangkan karakter dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan anggota GenBI agar mampu menjadi insan yang berdaya saing unggul.

Ia menyebutkan, salah satu bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan anggota GenBI yaitu Leadership Camp yang sudah secara rutin setiap tahun dilakukan.