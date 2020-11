Pemerintah Indonesia Ajak ASEAN Bekerja Sama Tanggulangi Pandemi Covid-19

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara ASEAN bekerja sama menanggulangi pandemi.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dalam 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management dan 9th Meeting of the Conference of the Parties to AADMER.

“Saya ingin mengajak para menteri dan pejabat seluruh negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana untuk mulai melihat kemungkinan potensi kerja sama kita ke depan dalam menghadapi pandemi,” kata Doni dikutip dari siaran pers, Jumat (27/11/2020).

Doni berharap lembaga seperti ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) dapat terlibat dalam koordinasi dan kerja sama penanggulangan pandemi di kawasan.

Ia mengatakan, Indonesia akan mendukung upaya bersama untuk menanggulangi pandemi secara lebih baik di ASEAN.

Pada pertemuan ini, negara anggota telah mengadopsi dokumen ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) Work Programme 2021-2025.

Dokumen tersebut akan memandu kinerja badan sektoral ASEAN di bidang penanganan bencana berdasarkan program prioritas dan target yang ditentukan.

Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di ASEAN yakni 516.753 kasus positif dengan 433.649 orang telah sembuh dan 16.352 orang lainnya meninggal.

Sedangkan Filipina menjadi negara kedua dengan kasus terbanyak yakni 424.297 orang hingga Kamis (26/11/2020).(AnadoluAgency)

