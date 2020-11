Ini Doa Sesudah Sholat Dhuha Beserta Arti Bahasa Indonesia & Keutamaan Melaksanakannya

Sholat dhuha sendiri merupakan sholat sunah yang dapat dikerjakan minimal 2 rakaat.

SERAMBINEWS.COM - Sholat Dhuha dilaksanakan pada pagi hari di awal aktivitas.

Dianjurkan karena salah satunya supaya mendapatkan kemudahan rezeki dan menghapus dosa.

Berikut doa sesudah sholat dhuha dengan artinya yang dirakum dari Buku Risalah Tuntunan Shalat Lengkap karya Drs. Moh. Rifa’i dapat diunduh di sini.

Sholat dhuha sendiri merupakan sholat sunah yang dapat dikerjakan minimal 2 rakaat.

Sedangkan waktu pelaksanaannya mulai matahari sedang naik setinggi kurang lebih 7 hasta atau sekitar pukul 7 pagi hingga sebelum sholat Zuhur.

Baca juga: Hukum Utang-Piutang, Pandangan Islam Soal Siapa Menanggung Utang Orang yang Meninggal Dunia

Baca juga: Doa Qunut Sholat Subuh, Qunut Witir, serta Qunut Nazilah, Lengkap dengan Arab dan Latin

Baca juga: Simak, 5 Sholawat Nabi Muhammad SAW yang Bisa Diamalkan Dalam Bahasa Latin dan Arab

Doa Khusus Sholat Dhuha

Allahumma innad dhuha-a dhuha-uka, wal baha-a baha-uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrota qudrotuka, wal ‘ismata ‘ismatuka.

Allahumma in kana rizqi fis sama-i fa-anzilhu, wa in kana fil ardhi fa akhrijhu, wa in kana mu’assaron fa yassirhu, wa in kana haroman fathohhirhu, wa in kana ba’idan faqorribhu, bihaqqi dhuha-ika, wa baha-ika, wa jamalika, wa quwwatika, wa qudrotika, aatini ma atayta ‘ibadakas sholihin

Artinya: