DPRA akan Panggil Dinkes Aceh dan BPJS, Pertanyakan Jumlah Penerima JKA, JKN, dan BPJS Mandiri

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Komisi V DPRA akan memanggil Dinas Kesehatan Aceh dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banda Aceh, untuk meminta data warga Aceh yang menerima tanggungan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan BPJS mandiri.

Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani kepada Serambinews.com, Senin (30/11/2020) menyampaikan, perlunya dilakukan verifikasi data penerima jaminan kesehatan.

Hal ini dimaksudkan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara penerima JKA, JKN, dan BPJS mandiri.

“Dalam waktu dekat kita ingin meminta klarifikasi dari Dinas Kesehatan Aceh dan BPJS Kesehatan, terkait data warga Aceh yang masuk sebagai penerima jaminan kesehatan berdasarkan by name by adress. Yang mana ditangggung oleh JKN dan yang mana ditanggung JKA,” kata Falevi.

Pemanggilan itu dilakukan menurut Falevi, mengingat Pemerintah Aceh telah mengucurkan anggaran untuk program JKA pada tahun 2021 mencapai Rp 1,047 triliun.

Membengkak dari tahun 2020 yang sebesar Rp 932,406 miliar.

APBA 2021 sendiri senilai Rp 16,9 triliun, sudah disahkan kemarin.

Besarnya anggaran tersebut, diharapkan sebanding dengan pelayanan yang diterima masyarakat Aceh.