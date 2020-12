Lima Orang Dituduh Membuat Pariwisata Kelahiran, Membawa Perempuan Turki Melahirkan di AS

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Lima orang didakwa di New York AS pada Rabu (2/12/2020) oleh pihak berwenang yang menyebut skema pariwisata kelahiran.

Mereka mengatur wanita Turki hamil untuk melahirkan di New York dengan tujuan mendapatkan 100 anak kewarganegaraan AS dan memanfaatkan perawatan kesehatan masyarakat.

Dilansir AP, Kamis (3/12/2020), para terdakwa memperoleh visa turis dan bisnis palsu untuk beberapa klien untuk memasuki AS.

Para wanita itu tinggal di 'rumah kelahiran' di Long Island sebelum melahirkan dan kembali ke Turki dengan bayi mereka yang baru lahir, kata jaksa federal.

Jaringan itu menggunakan media sosial untuk mempromosikan layanannya di situs dengan judul yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

"Bayi saya harus lahir di Amerika" dan "Melahirkan di Amerika."

Biayanya mencapai 7.500 dolar AS atau sekitar Rp 106 juta untuk setiap wanita.

"Antara Januari 2017 dan September, skema tersebut memfasilitasi kelahiran sekitar 119 anak Turki yang sekarang memiliki hak kesulungan sebagai warga negara Amerika Serikat," kata dokumen Pengadilan New York

Para terdakwa dalam tuntutan membebankan biaya kelahiran pada masyarakat pembayar pajak secara ilegal.

Sehingga memperoleh 2,1 juta dolar AS atau sekitar Rp 29.,7 miliar dalam cakupan Medicaid untuk membayar biaya prenatal dan persalinan.

