Joe Biden dan Kamala Harris Ditetapkan Sebagai Person of the Year 2020 oleh Majalah Time

Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Person of The Year 2020 oleh Majalah Time.

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Presiden terpilih AS Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris dinobatkan sebagai Person of the Year 2020 versi TIME.

Biden dari Partai Demokrat yang mengalahkan Presiden petahana Donald Trump dalam pemilu 2020.

Biden menjadi kandidat ke-11 dalam sejarah AS yang mengalahkan presiden yang mencari pemilihan kembali.

Dia juga bagian dari tiket bersejarah dengan Harris, yang akan menjadi wakil presiden wanita pertama negara itu.

Wakil presiden kulit hitam dari Asia Selatan pertama, lansir NBC News, Jumat (11/12/2020).

"Jika Donald Trump adalah kekuatan untuk gangguan dan perpecahan selama empat tahun terakhir, Biden dan Harris menunjukkan ke mana arah bangsa ini," jelas Pemimpin Redaksi TIME, Edward Felsenthal dalam esai pemilihan tersebut.



"Pengalaman hidup, dan pandangan dunia yang harus menemukan jalan maju bersama jika eksperimen Amerika ingin bertahan hidup," tambahnya.

Majalah tersebut mengungkapkan pilihannya untuk Person of the Year, sebutan yang belum tentu menjadi kehormatan atau penghargaan.

Tetapi mewakili pengaruh orang tersebut terhadap berita dalam satu tahun terakhir, dalam acara khusus yang disiarkan televisi pada Kamis (10/12/2020) malam.

Biden bergabung dengan daftar panjang pemimpin AS yang telah dinobatkan sebagai Person of the Year

Semuanya, kecuali tiga presiden telah dipilih sejak pembuatan majalah tersebut pada tahun 1927.

Harris adalah wakil presiden pertama dalam sejarah majalah yang terpilih.

TIME juga mengumumkan superstar Los Angeles Lakers LeBron James adalah Atlet Terbaik Tahun Ini dan boy band K-pop BTS terpilih sebagai Entertainer of the Year.

Tahun lalu, TIME memilih Tokoh Termuda Tahun Ini dalam sejarah perbedaan tersebut. Aktivis iklim Swedia Greta Thunberg berusia 16 tahun.

Ketika dia menerima gelar tersebut setelah menjadi wajah terkemuka dalam perjuangan menyelamatkan lingkungan dari efek perubahan iklim.

Penerima tahun 2018 adalah sekelompok empat jurnalis dan satu organisasi berita berlabel " The Guardians and the War on Truth ," yang karyanya menjebloskan mereka ke penjara.(*)

