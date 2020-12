Aceh Masih Zona Oranye, Perlu Kerja Keras Semua Pihak untuk Perbaiki Kondisi Pandemi Setiap Daerah

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Aceh masih berstatus zona oranye, seperti dua minggu lalu. Sementara 37 orang dilaporkan sembuh dari infeksi virus corona.

“Meski semua kabupaten dan kota di Aceh merupakan zona oranye, zona risiko sedang kenaikan kasus Covid-19, namun memiliki varian nilai skoring yang berbeda-beda” kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani kepada media di Banda Aceh, Selasa (15/12/2020).

Status Aceh sebagai zona oranye ditetapkan berdasarkan penilaian mingguan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Nasional per 13 Desember 2020.

Dikutip Serambinews.com dari situs Humas Pemerintah Aceh humas.acehprov.go.id Saifullah menjelaskan bila membandingkan perolehan nilai skor dwimingguan (6 Desember vs 13 Desember 2020) masing-masing kabupaten/kota, ada yang nilai skor-nya meningkat meski beberapa digit, ada yang tetap, dan bahkan ada yang nilai skor-nya menurun.

Sembilan kabupaten/kota yang nilai skor-nya meningkat beberapa digit meliputi Aceh Tenggara (2,34 vs 2,39), Aceh Timur (2,28 vs 2,33), Aceh Barat (2,12 vs 2,17), Simeulue (2,21 vs 2,29), Aceh Singkil (1,81 vs 2,08), Bireuen (2,23 vs 2,28), Benar Meriah (2,07 vs 2,13), Kota Sabang (2,16 vs 2,26), Kota Langsa (2,13 vs 2,17).

Kemudian, delapan kabupaten/kota nilainya tetap, meliputi Aceh Tengah (2,12 vs 2,12), Pidie (2,21 vs 2,21), Aceh Utara (2,2 vs 2,2), Aceh Jaya (2,16 vs 2,16), Aceh Tamiang (2,06 vs 2,06), Pidie Jaya (2,17 vs 2,17), Kota Banda Aceh (2,13 vs 2,13), Kota Lhokseumawe (2,16 vs 2,16).

Sedangkan enam kabupaten/kota yang nilai skor-nya makin menurun, yakni Aceh Selatan (2,33 vs 2,24), Aceh Besar (2,09 vs 2,02), Aceh Barat Daya (2,4 vs 2,35), Gayo Lues (2,26 vs 2,21), Nagan Raya (2,29 vs 2,19), dan Kota Subulussalam (2,1–1,86).

“Kabupaten/kota yang nilainya meningkat sedang mengarah ke zona kuning, dan kita berharap yang nilai menurun tidak semakin turun hingga menjadi zona merah. Perlu kerja keras semua pihak untuk memperbaiki kondisi pandemi Covid-19 di setiap daerah,” kata SAG.

Sebagaimana pernah diberitakan, Tim Pakar Satgas Covid-19 Nasional menghitung indikator berdasarkan data surveilans dan database rumah sakit online Kementerian Kesehatan.

Indikator epidemiologi, indikator surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan, diberikan skoring dan pembobotan lalu dijumlahkan.

Baca juga: Jika Lionel Messi Angkat Kaki dari Barcelona, Manchester City Klub Terbaik Bagi La Pulga

Baca juga: Kasus Bansos Mensos Juliari Batubara, KPK Dalami Uang Rp 14,5 Miliar yang Diamankan Saat OTT

Baca juga: VIRAL Istri Pakaikan Kaus Kaki pada Suami Sebelum Sesi Foto, Warganet Kira Suami Idap Disabilitas