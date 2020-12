Pevita Pearce Positif Covid-19, Akui Sudah 5 Hari Jalani Perawatan

SERAMBINEWS.COM - Satu lagi artis Tanah Air dikabarkan positif Covid-19.

Adalah Pevita Cleo Eileen Pearce atau yang lebih dikenal sebagai Pevita Pearce, seorang aktris dan pemain film Indonesia, ia sudah menjalani 5 hari perawatan akibat Covid-19.

Melalui akun Instagram terverivikasi miliknya @pevpearce, Jumat (18/12/2020), aktris berdarah Banjar dan Wales ini terlihat memperlihatkan foto selfienya tanpa riasan sembari duduk di atas bangsal rumah sakit.

Aktris terbaik yang pernah dinobatkan pada tahun 2008 ini juga menunjukkan obat-obatan yang harus dikonsumsinya selama menjalani perawatan Covid-19.

Pevita Pearce (Instagram @pevpearce)

Tak hanya itu, Pevita Pearce juga terlihat merekam suasana rumah sakit yang di sekitarnya terlihat seseorang menggunakan baju APD lengkap.

Sempat Terkejut

Pevita Pearce mengaku tekejut jika dirinya dinyatakan positif Covid-19.

Padahal menurutnya, ia selalu menjaga protokol kesehatan, dan menjaga pola hidup sehat seperti mengonsumsi vitamin, makanan sehat, serta rajin berolahraga.

"Day 5 with the Vid. For someone who eat healthy meals, take vitamins, regularly work out, and followed all the protocols. I was very surprised to have gotten it," tulis wanita berusia 28 tahun ini dalam bahasa inggris.

Obat-obatan yang dikonsumsi Pevita Pearce saat menjalani perawatan. (Instagram @pevpearce)

Wanita kelahiran Jakarta, 6 Oktober 1992 ini mengaku jika virus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) ini dapat tersebar dengan cepat, bahkan orang yang sehat sekalipun bisa tertular.