Adi Utarini dan Tri Mumpuni, 2 Perempuan Hebat yang Dipuji Presiden Jokowi, Berikut Profil Keduanya

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Nama dua perempuan Indonesia langsung viral di media sosial hari ini.

Keduanya adalah Adi Utarini dan Tri Mumpuni.

Apalagi dua warga Negara Indonesia itu dapat pujian langsung dari orang berpengaruh di Indonesia, Presiden Jokowi.

Lalu apa kehebatan dua perempuan ini?

Deskripsi dari Presiden Jokowi menggambarkan kehebatan dua wanita tangguh ini.

Selamat pagi. Saya ingin meneruskan kabar gembira ini, tentang pengakuan dunia terhadap prestasi dua ilmuwan Indonesia, yakni Ibu Adi Utarini dan Ibu Tri Mumpuni.



Prof. dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD masuk daftar "Nature’s 10: Ten People Who Helped Shape Science in 2020" dari jurnal ilmu pengetahuan Nature.

Sementara Tri Mumpuni, Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA), termasuk 22 Most Influential Muslim Scientists dalam daftar The 500 Most Influential Muslims yang diterbitkan Royal Islamic Strategic Studies Centre.

Prof. Adi Utarini memimpin uji coba perintis dari sebuah teknologi yang dapat membantu memberantas demam berdarah, penyakit yang menyerang hingga 400 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya.

Hasil penelitian Prof. Adi Utarini dan tim berhasil mengurangi kasus demam berdarah hingga 77 persen di beberapa kota besar di Indonesia.