Enam Daerah Zona Kuning di Aceh Kembali Menjadi Zona Oranye Covid-19

“Zona oranye bukan zona aman. Semua elemen masyarakat harus bahu-membahu memperbaiki situasi tersebut, sehingga menjadi zona kuning," kata SAG.

Laporan Nasir Nurdin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Enam dari tujuh daerah zona kuning (risiko rendah) Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Aceh kembali menjadi zona oranye (risiko sedang). Untuk sementara Aceh Barat Daya (Abdya) merupakan satu-satunya kabupaten yang masih mempertahankan status zona kuning. Sedangkan 22 kabupaten/kota lainnya semua oranye.

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani—akrab disapa SAG—kepada awak media, Rabu, 30 Desember 2020.

“Hasil analisis data mingguan pandemi Covid-19 oleh Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Nasional menunjukkan semua kabupaten/kota di Aceh nilainya menurun," kata SAG.

Menurut hasil analisis data dwi mingguan (data per 20 Desember vs 27 Desember 2020), nilai Kabupaten Abdya juga turun (2,50 vs 2,44), namun masih zona kuning. Sedangkan enam kabupaten lainnya lebih turun lagi, yakni Bireuen (2,45 vs 2,39), Aceh Timur (2,44 vs 2,38), Aceh Tenggara (2,51 vs 2,35), Aceh Selatan (2,48 vs 2,33), Aceh Tengah ( 2,49 vs 2,22), dan Gayo Lues (2,42 vs 2,21).

Baca juga: Iran Setuju Bayar Kompensasi Keluarga Korban Pesawat Penumpang Ukraina Jatuh Ditembak

Baca juga: Usai Disuntik Vaksin Covid-19 Pfizer, Sepekan Kemudian, Seorang Perawat Positif Virus Corona

Sementara itu, lanjut SAG, 16 kabupaten/kota lainnya yang merupakan zona oranye sejak minggu lalu, nilainya juga terus turun, kecuali Aceh Singkil.

Perbandingan nilai Aceh Singkil (2,23 vs 2,27), Simeulue (2,35 vs 2,29), Nagan Raya (2,40 vs 2,29 ), Kota Subulussalam (2,37 vs 2,26), Aceh Jaya (2,27 vs 2,26), dan Aceh Utara (2,37 vs 2,26).

Kemudian nilai Kota Sabang (2,37 vs 2,20), Aceh Barat (2,33 vs 2,17), Kota Langsa (2,38 vs 2,17), Benar Meriah (2,28 vs 2,12), Pidie Jaya (2,33 vs 2,11), , Kota Lhokseumawe (2,27 vs 2,11), Pidie (2,24 vs 2,11), Aceh Besar (2,16 vs 2,09), Kota Banda Aceh (2,29 vs 2,08), dan Aceh Tamiang (2,17 vs 2,06).

“Zona oranye bukan zona aman. Semua elemen masyarakat harus bahu-membahu untuk memperbaiki situasi tersebut, sehingga menjadi zona kuning," imbau SAG.