Awal 2021, Harga Daging Sapi Stabil, Ayam Potong Bergerak Naik, Telur Ayam Berangsur Turun

Laporan Herianto | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Di awal tahun baru 2021, harga daging sapi di Pasar Daging Induk Lambaro, Kabupaten Aceh Besar dan pasar daging Peunayong, dan beberapa tempat penjualan daging sapi lainnya di Banda Aceh dan Aceh Besar, realatif stabil. Daging kualitas terbaik dijual dengan harga sekitar Rp 130.000 per kg dan tulang rusuk Rp 50.000 per kg.

Sementara ayam potong harganya sedikit naik. Ayam potong seberat 1,6 – 1,8 Kg dijual dengan harga Rp 45.000 – Rp 50.000 per ekor, sebelumnya berkisar Rp 40.000 – Rp 43.000 per ekor ekor. Sedangkan telur ayam ras, harganya berangsur turun dari Rp 50.000 turun menjadi Rp 48.000 - 45.000 per lemping (30 butir).

Amir, pedang daging sapi di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar yang dimintai penjelasannya mengatakan, di awal tahun baru 2021 ini, harga daging sapi relatif stabil Rp 130.000 per kg dan tulang rusuk Rp 50.000 per Kg.

Relatif stabilnya harga daging sapi di awal tahun baru 2021 ini, menurut Amir, pertama karena permintaan daging sejak akhir tahun 2020 lalu sampai diawal tahun baru 2021, masih stabil.

Masyarakat yang datang membeli daging sapi ke Pasar Daging Induk Lambaro ini, kata Amir, untuk tiga keperluan. Pertama untuk masak pribadi di rumah, kedua untuk kebutuhan restauran dan rumah makan, atau katering dan untuk kebutuhan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW.

Pedagangan sapi lainnya, Hasan mengatakan, pagi ini ia potong sapi satu ekor seberat 300 kg. Setengah badan dijualnya sendiri ( 2 potong paha) dan setengah badan (dua potong paha) lagi di jual orang lain.

“Sampai siang tadi, sudah habis satu potong paha dan tinggal satu potong paha lagi. Pada siang hari nanti, ia perkirkan satu paha lagi akan habis,”ujar Ridwan.

Pedagang ayam potong di Pasar Induk Lambaro, Amin mengatakan, pagi ini ia dapat pasokan ayam potong dari penyalur sebanyak 100 ekor.

Setiap ekor harga ayam yang dipasok penyalur dijual dengan harga Rp 40.000/ekor. Karena harga pengambilan dari penyalur ayam potong sudah tinggi mencapai Rp 40.000/ekor, untuk ukuran sedang dan besar (1,6 – Rp 1,8 Kg), maka penjualan ecerannya menjadi Rp 45.000 – Rp 50.000/ekor.