VIRAL! Pria Ini Ungkap Pengalaman Jual Indomie di Amerika, Satu Dus Bisa Untung Rp 1 Juta Lebih

SERAMBINEWS.COM - Sebuah video Tiktok milik seorang pemuda yang menceritakan pengalaman pribadinya saat tinggal di Amerika Serikat viral di media sosial.

Cerita yang dibagikan video berdurasi kurang dari satu menitan tersebut mengungkap pengalamannya yang sempat menjual Indomie saat tinggal di Amerika Serikat.

Yang membuat tercengang hingga ceritanya itu disorot publik adalah, pemuda ini mengaku berhasil meraup keuntungan higga Rp 1 Juta lebih.

Pria blasteran Indonesia-Amerika Serikat yang diketahui bernama Michael James sebenarnya sudah membagikan cerita mengenai pendapatan sampingannya tersebut pada 11 Oktober 2020 lalu.

Dalam video yang diberi keterangan berbunyi "Jual indomie di US guys sangat laku HAHAHAHA" tersebut, James juga mengungkapkan awal cerita bagaimana dia bisa sempat menjual Indomie di Amerika Serikat.

“Kalau di US kan orang-orang itu gak terlalu tahu tentang Indomie, right? And so, gua tu beli Indomie di sana. You guys see here, satu pak Indomie itu 17 dolar, ya,” kata James sambil menunjukkan harga Indomie di situs e-commerce Amazon.

Saat itu, James membeli satu pack Indomie dan membawa makanan itu untuk dibagikan pada teman-temannya.

Setelah mencoba, ternyata teman-teman James sangat menyukai mie instan asal Indonesia tersebut.

“And they love it like crazy, but they never really knew. Kayak mereka tuh ‘tempat belinya di mana?’ jadi gua gak bilang,” sambung James sambil tertawa.

Melihat reaksi teman-temannya yang banyak menyukai makanan instan tersebut, James akhirnya menjual Indomie dengan harga 3 dolar, atau setara Rp 42.000 per bungkusnya.