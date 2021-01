Intip! Cut Tary dan Richard Kevin Rayakan Tahun Baru, Setelah 1 Tahun Pernikahan

Artis sekaligus presenter Cut Tary berbahagia karena baru saja merayakan hari jadi pernikahannya yang pertama dengan aktor Richard

SERAMBINEWS.COM - Kebahagiaan pasangan baru ini terlihat begitu sempurna.

Setelah sama-sama gagal dalam rumah tangga sebelumnya kini mereka menikmati kebahagiaan baru.

Artis sekaligus presenter Cut Tary berbahagia karena baru saja merayakan hari jadi pernikahannya yang pertama dengan aktor Richard Kevin.

Seperti diketahui, Cut Tary melepas status jandanya pada 12 Desember 2019 silam.

12 Desember 2020 lalu menjadi tahun pertama ia dan Richard merayakan anniversary pernikahan mereka.

Cut Tary menuliskan caption manis untuk sang suami.

"if i know what love is,

(jika aku tau apa makna cinta)

it is because of you ..