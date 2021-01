Jika Anda Tahu Ada yang Memelihara Satwa Dilindungi, Ini yang Harus Dilakukan

For Serambinews.com

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Seorang warga di Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe telah menyerahkan seekor Elang Brontok (Nisaetus Cirrhatus) secara sukarela kepada petugas Seksi Konservasi Wilayah I Lhokseumawe beserta Resor Konservasi Wilayah 11 Kabupaten Aceh Utara.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Lhokseumawe BKSDA Aceh, Kamarudzaman SHut, Kamis (7/1/2021), awalnya

memberikan apresiasi kepada tim yang bertugas dan upaya masyarakat yang ikut membantu dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati melalui penyerahan secara sukarela terhadap jenis satwa liar yang dilindungi ini.

Selain memberikan apresiasi, dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi berdasar peraturan yang berlaku. Apabila menjumpai adanya satwa liar dilindungi yang dipelihara ataupun terluka, dapat segera menghubungi Balai KSDA Aceh.

Untuk diketahui, Elang Brontok merupakan jenis satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Dilindungi.

Elang Brontok atau Changeable Hawk-Eagle atau Crested Hawk-Eagle dalam bahasa Inggris memiliki status Least Concern/beresiko rendah berdasarkan The IUCN Red List of Threatened Species.

Populasi dari Elang Brontok ini mengalami penurunan akibat deforestasi yang semakin marak terjadi dan peningkatan kerusakan atau gangguan akibat manusia terhadap satwa liar ini.(*)

