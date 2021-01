Kisah Ariel Tatum Idap Borderline Personality Disorder, Sebabkannya Susah Jalin Hubungan Romantis

SERAMBINEWS.COM – Ariel Tatum menceritakan pengalamannya mengidap Borderline Personality Disorder (BPD).

Ariel Tatum mengatakan telah mengidap BPD sejak remaja.

Bahkan Borderline Personality Disorder ini menyebabkan dia susah memjalin hubungan romantis.

Hal itu diungkapkan dalam tayangan OOTD (Obrolan Of The Day) dari Youtube Trans 7 Official yang diunggah pada (07/06).

()Aktris dan penyanyi Ariel Tatum mengatakan pernah mengidap Borderline Personality Disorder (BPD). (instagram.com/arieltatum)

"Jadi gampangnya BPD itu salah satu gangguan kepribadian, Bahasa Indonesia kepribadian ambang," tuturnya.

"Jadi citra dirinya kurang jelas, gampangnya ketika ABG suka labil, suka nggak tahu diri kita maunya apa," tambah Ariel Tatum.

Dia mengatakan gangguan mental ini membutuhkan waktu lama untuk diseteksi.

“BPD itu memang butuh waktu yang panjang untuk kita bisa mendekati, pokoknya gampangnya kelabilan itu semua sibir dan berkepanjangan gitu," ujar Ariel Tatum.

Pelantun lagu ‘Karena Aku Tlah Denganmu’ ini pertama kali merasa ada yang salah dengan dirinya saat umur 13 tahun.

()Ariel Tatum divonis mengidap Borderline Personality Disorder (BPD) pada usia 18 tahun. (instagram.com/arieltatum)

Kemudian dia memutuskan untuk mencari bantuan ke tenaga profesional.