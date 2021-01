Viral Percakapan Pelajaran Bahasa Inggris Aneh dan Bikin Bingung, Netizen Sampai Komen Begini

SERAMBINEWS.COM - Beredar subuah soal percakapan dalam bahasa Inggris di media sosial.

Dalam dialog tersebut juga lengkap dengan ilustrasi dua anak dengan berbincang.

Namun apa jadinya bila percakapan yang dijadikan contoh malah bikin bingung?

Sebuah foto pelajaran bahasa Inggris baru-baru ini menjadi viral di media sosial setelah dibagikan oleh akun @duhreceh.

Dalam foto tersebut, ada contoh dialog dua orang wanita bernama Putri dan Diana.

Baca juga: VIDEO - Sriwijaya Air Jatuh di Kepulauan Seribu, Diantara Penumpang Ada 7 Anak dan 3 Bayi

Baca juga: Ingin Diet Gak Makan Nasi Selama 2 Tahun, Juwita Bahar Koma 15 Hari sampai Alami Kelumpuhan

Berikut ini adalah percakapan mereka:

() Viral dialog bahasa Inggris yang aneh.Instagram

Diana: Hi. I'm Diana.

Putri: What's your name?

Diana: My name is Putri.