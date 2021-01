Perdana Meneri Kanada Desak Dunia Melawan Penahanan Warga Asing di China

SERAMBINEWS.COM, OTTAWA - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk melawan penahanan warga negara asing oleh Pemerintah China,

Trudeau membuat pernyataannya ketika China menawarkan lebih banyak akses konsuler kepada dua pria Kanada.

Keduanya ditangkap pada Desember 2018 dan dituduh sebagai mata-mata

Dilansir Reuters, Sabtu (16/1/2021), Kanada telah berulang kali meminta mitranya untuk menekan Beijing agar mereka dibebaskan.

"Kami memiliki tingkat keselarasan yang luar biasa, tidak hanya dengan Amerika Serikat tetapi dengan sekutu di seluruh dunia," kata Trudeau dalam wawancara di KTT Reuters.

Dia mengemukakan pertanyaan tentang diplomasi koersif yang semakin sering digunakan China,

"Kita semua harus berdiri bersama karena siapa yang tahu siapa warga negara Anda selanjutnya?" ujarnya.

China menahan kedua pria Kanada itu.

Setelah polisi Kanada menangkap kepala keuangan Huawei Technologies Co Ltd, Meng Wanzhou dengan surat perintah penangkapan dari AS.

Dia menjalani tahanan rumah di Vancouver saat melawan ekstradisi.