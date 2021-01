Direkam Diam-diam, Petugas Medis Wuhan Akui Disuruh Berbohong soal Bahaya Virus Corona

ITV/HARDCASH PRODUCTIONS VIA DAILY MAIL

SERAMBINEWS.COM - Virus Corona atau Covid-19 saat ini masih menjadi momok di sejumlah negara.

Bahkan, kasusnya naik dari hari ke hari.

Virus Covid-19 yang kini menjadi pandemi global ternyata sudah diketahui oleh petinggi laboratorium di Wuhan sejak Desember 2019 dan baru pada medio Januari 2020, mereka memberi tahu WHO tentang betapa berbahayanya virus mematikan tersebut.

Petugas medis China secara diam-diam direkam saat mengakui bahwa mereka tahu betapa berbahayanya virus corona ketika mulai mendatangkan malapetaka di Wuhan.

Mereka juga menyadari bahwa virus itu menyebar di antara manusia, tetapi rumah sakit diberitahu untuk tidak mengatakan yang sebenarnya.

Bahkan, seruan orang medis untuk membatalkan perayaan Tahun Baru Imlek ditolak karena pihak berwenang ingin menghadirkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Kesaksian baru, yang akan disiarkan di Inggris hari ini dalam film dokumenter ITV berjudul Outbreak: The Virus That Shook The World (Wabah: Virus yang Mengguncang Dunia), berhadapan dengan penyangkalan China bahwa mereka menutupi epidemi pada hari-hari awalnya.

Itu terjadi di tengah tekanan yang meningkat pada China setelah panel yang didukung WHO mengatakan pada hari Senin bahwa Beijing terlalu lambat untuk menanggapi wabah, dikutip Daily Mail, Selasa (19/1/2021).

Kesaksian ini dilakukan beberapa hari setelah AS menerbitkan klaim baru yang menunjukkan bahwa virus itu bisa bocor dari laboratorium Wuhan.

()Rumah sakit Jinyintan di Wuhan China tempat beberapa pasien virus corona paling awal dirawat di rumah sakit pada akhir Desember 2019.

Video itu juga menambah semakin banyak bukti bahwa China berbohong kepada dunia tentang tahap awal wabah virus korona, yang memungkinkannya berkembang menjadi pandemi global.