Ini Menteri Pertahanan AS, Pria Kulit Hitam Pertama Pimpin Pentagon, Austin Bukan Orang Sembarangan

Lloyd J Austin III saat masih aktif di militer Amerika Serikat. Kini Senat Amerika Serikat ( AS) mengukuhkan Lloyd J Austin III sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) AS pada Jumat (22/1/2021)

SERAMBINEWS.COM - Kabinet Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akhirnya punya Menteri Pertahanan (Menhan) baru.

Senat Amerika Serikat ( AS) mengukuhkan Lloyd J Austin III sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) AS pada Jumat (22/1/2021).

Lloyd Austin menjadi pria kulit hitam pertama yang menduduki jabatan sebagai Menhan AS dan berkantor di Gedung Pentagon.

Dia mengisi jabatan posisi yang krusial di bawah kabinet Presiden AS Joe Biden, sebagaimana dilansir New York Times.

Austin mendapat suara yang telak dari Senat AS, di mana 93 anggota Senat AS memilihnya untuk duduk di kursi Menhan AS, sedangkan dua suara menolaknya.

Dua senator AS yang menolak konfirmasi Austin adalah Senator Josh Hawley dari Missouri dan Mike Lee dari Utah.

Keduanya merupakan politikus dari Partai Republik.

Sebelumnya, Senat dan DPR AS menyetujui salah satu syarat pengangkatan Austin sebagai Menhan AS.

Austin pensiun dari dinas militernya di Angkatan Darat pada 2016, sehingga dia belum genap tujuh tahun setelah pensiun untuk menjabat di pos Menhan AS.

