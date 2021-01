Tuduhan Suap Ibu Kandung Penyanyi China Dibatalkan, Tetapi Masih Mendekam di Penjara

SERAMBINEWS.COM, TAIPEI - Seorang penyanyi Tionghoa-Kanada mengatakan tuduhan korupsi terhadap ibunya telah dicabut.

Tetapi, ibunya yang telah ditahan enam tahun masih tetap dalam penahanan.

Wanting Qu (36,) yang telah tinggal di Kanada sejak masih remaja, berbagi posting media sosial dengan bibinya.

Dia mengatakan jaksa di Harbin, China telah menarik tuduhan penggelapan 54 juta dolar AS pada 2019.

Walau tuduhan ibunya telah dicabut, tetapi masih belum dibebaskan dari penjara.

Dilansir AP, Jumat (29/1/2021), seorang perwakilan dari perusahaan manajemen Qu mengkonfirmasi postingan tersebut.

Ibu Qu, Zhang Mingjie, wakil ketua komisi pembangunan dan reformasi Harbin, ibu kota provinsi Heilongjiang timurlaut China.

Zhang diadili pada 2016 dalam kasus yang dilaporkan secara luas oleh media pemerintah, tetapi belum dihukum.

Qu berulang kali berusaha mengakhiri pencobaan hukuman ibunya.

Panggilan telepon ke pengadilan Menengah Rakyat Harbin tidak dijawab.

Qu dikenal di seluruh China karena lagu hitnya "You Exist in My Song".

Dia juga menjadi berita utama karena berkencan dengan mantan Wali Kota Vancouver.

Pada Rabu (27/1/2021) Qu membagikan postingan yang ditulis oleh bibinya, Zhang Mingkun, yang mengatakan tuduhan korupsi terhadap ibunya telah dicabut.

Bibi Qu tidak menanggapi permintaan wawancara di akun media sosialnya.(*)

