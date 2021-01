10 Finalis BWF World Tour Finals 2020 dan dan Jadwal Final Minggu (31/1/2021) Mulai Pukul 13.00 WIB

SERAMBINEWS.COM, BANGKOK - Babak final turnamen badminton BWF World Tour Finals 2020 akan digelar di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Minggu (31/1/2021).

Turnamen BWF World Tour Finals sejatinya digelar setiap akhir tahun kompetisi BWF.

Namun karena pandemi melanda, BWF World Tour Finals 2020 baru bisa digelar awal tahun ini.

Sepuluh peserta sudah mengantongi tiket final untuk berlaga, setelah memenangkan pertadingan semifinal, Sabtu (30/1/2021).

Korea menjadi negara yang paling banyak meloloskan wakilnya ke babak final Badminton World Tour Finals, bahkan Korea sudah memastikan gelar juara sektor ganda putri.

Selain Korea, Denmark juga sudah memastikan gelar juara sektor ganda putra.

Berikut ini daftar 10 finalis BWF World Tour Finals 2020 yang akan berlaga merebut juara pada Minggu (31/1/2021).

Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korea) (Ganda Putri)

Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea) (Ganda Putri)

Lee Yang/Wang Chi-Lin (China Taipei) (Ganda Putra)

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia) (Ganda Putra)

Tai Tzu Ying (China Taipei) (Tunggal Putri)

Carolina Marin (Spanyol) (Tunggal Putri)

Viktor Axelsen (Denmark) ((Tunggal Putra)

Anders Antonsen (Denmark) (Tunggal Putra)

Seo Seung Jae/Chae YuJung (Korea) (Ganda Campuran)

Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) (Ganda Campuran)

Jadwal Pertandingan

Berdasarkan skedul yang dirilis BWF, babak final BWF World Tour Finals 2020 akan dimulai pukul 13.00 WIB, Minggu (31/1/2021).

Partai final akan dibuka dengan laga duo ganda putri Korea antara Lee So Hee/Shin Seung Chan vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong.

Setelah itu, satu-satunya wakil Indonesia yang juga Juara BWF World Tour Finals 2019, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang akan bertanding.