Harga Ikan di Aceh Besar Melonjak, Termasuk Teri Capai Rp 50 Ribu/Kg, Berikut Daftar Lengkap

Laporan Asnawi Luwi |Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Sejak dua bulan terakhir ini, harga ikan di Aceh Besar naik drastis.

Cumi-cumi dari Rp 60 per kilogram naik menjadi Rp 80.000 per kilogram, tongkol sisik dari Rp 25.000 per kilogram naik menjadi Rp 40.000/Kg.

Kemudian tongkol kecil dari Rp 17.000 per kilogram naik menjadi Rp 30.000/Kg. Adapun teri Rp 30.000 per kilogram naik menjadi Rp 50.000 per kilogram.

Hanya udang yang stabil Rp Rp 70.000 per kilogram.

Hal ini sebagaimana disampaikan Agus Tanjung, seorang penjual ikan di kawasan Pasar Lambaro persisnya Jalan Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar kepada Serambinews.com, Sabtu (6/2/2021).

"Sudah dua bulan ini harga ikan basah tak stabil di Aceh Besar, bahkan melonjak drastis," kata Agus Tanjung.

Agus mengatakan melonjaknya harga ikan ini karena stok di pasaran sangat minim. Sedangkan permintaan meningkat.

Agus mengatakan padahal biasanya untuk jenis ikan tongkol ukuran kecil saja per keranjang dia beli di Pelabuhan Lampulo Rp 700.000, namun kini naik menjadi Rp 1 juta per keranjang. (*)