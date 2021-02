Kisah Hidup Wong Fei Hung, Master Kungfu yang Menikah 4 Kali hingga Meninggal dalam Kondisi Miskin

SERAMBINEWS.COM - Sosok Wong Fei Hung sangat terkenal karena paling banyak diabadikan dalam film.

Penggemar film kungfu tentu tahu siapa itu Wong Fei Hung.

Ya, Wong Fei Hung merupakan sosok yang paling banyak diabadikan dalam film.

Tak kurang, sudah 100 film mengisahkan tentang jago kungfu legendaris ini.

Satu yang paling terkenal tentu yang diperankan oleh Jet Li, dalam film Once Upon A Time in China.

Tapi, pakar sejarah di China menyebut, kisah hidup Wong Fei Hung itu sendiri, tak banyak diketahui orang.

"Wong Fei Hung sangat terkenal di masa hidupnya, tapi sangat sedikit yang tahu soal dia," kata Woshi Shanren, penulis novel Wong Fei Hung pada era 1940 dan 1950-an.

Bahkan, hingga kini tak ada dokumentasi foto asli Wong Fei Hung.

Satu foto asli yang terlanjur disebut orang sebagai Wong Fei Hung, ternyata foto anaknya.

Sebuah penelitian yang ditulis Yu Mo-wan, terbit pada 1981, mengangkat sejumlah fakta soal sang jago kungfu ini.