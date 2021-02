Sering Dilakukan Banyak Orang, Ternyata Ini 5 Kesalahan dan Perawatan Saat Mencukur

Untuk mencegah pencukuran menyebabkan kerusakan kulit, penting untuk menghindari kesalahan tertentu dan merawat kulit Anda sebelum dan sesudahnya.

SERAMBINEWS.COM - Mencukur merupakan praktik rutin yang sering dilakukan oleh pria dan wanita.

Namun, tak banyak yang tahu jika sebagian dari kita masih sering melakukan kesalahan tertentu yang menyebabkan kulit menjadi iritasi.

Meski mencukur terlihat seperti rutinitas sederhana dan banyak yang sudah memahaminya, selalu ada risiko jika tidak dilakukan dengan benar loh.

Menurut informasi dari American Association of the Academy of Dermatology, selain pisau cukur, teknik dan persiapan yang buruk juga menyebabkan ketidaknyamanan di kulit.

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan meningkatkan teknik dan menerapkan perhatian saat mengaplikasikan teknik mencukur.

Kesalahan mencukur yang dilakukan

Melansir dari Step to Health, Jumat (12/2/2021), berikut ini kesalahan saat mencukur yang jarang diketahui.

• Tips Menghilangkan Bau tak Sedap Mr P dan Area Sekitarnya

Salah satu kesalahan paling umum selama mencukur adalah menjalankan mata pisau ke segala arah.

Saat mencukur untuk menghilangkan semua rambut, sebaiknya pisau cukur tidak diarahkan ke segala arah karena akan mengakibatkan iritasi kulit meningkat.