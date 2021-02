Chelsea hanya Mampu Petik Hasil Imbang 1-1 Lawan Southampton

SERAMBINEWS.COM - Chelsea sempat tertinggal lebih dulu oleh gol Takumi Minamino pada menit ke-33 sebelum akhirnya Mason Mount menyamakan kedudukan melalui titik putih pada menit ke-54.

Bertandang ke Stadion St. Mary's, Chelsea hanya mampu memetik hasil imbang 1-1 melawan Southampton.

Hasil ini membuat The Blues tertahan di peringkat keempat dengan perolehan 43 poin dari 25 pertandingan. Posisi mereka rawan disalip oleh West Ham United yang berada satu setrip di bawahnya.

Dinukil BolaSport.com dari laman resmi Premier League, Chelsea selaku tim tamu tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 70,8 persen sepanjang laga.

Dari segi peluang, The Blues menghasilkan 9 dengan 3 tembakan tepat sasaran, sementara The Saints mendapatkan 4 kesempatan dengan 1 shot on target.

Jalannya Pertandingan

Chelsea selaku tim tamu langsung mengambil inisiatif menyerang sejak peluit babak pertama dibunyikan.

Selepas peluit dibunyikan wasit, Chelsea berupaya mendominasi penguasaan bola.

Peluang pertama hadir bagi Chelsea, pada menit ke-6 melalui sepakan voli Marcos Alonso.