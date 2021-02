Kalina dan Vicky Gagal Nikah, Ada Apa? Maia Estianty Sampai Ikut Komentar

Ibu dari Al Ghazali itu tampak menanggapi pernyataan Kalina Oktarani yang mengabarkan batal nikah dengan Vicky.

SERAMBINEWS.COM - Pasangan Kalina dan Vicky Prasetyo dikabarkan batal menikah pada 21 Maret 2021.

Gagalnya pernikahan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo membuat istri Irwan Mussry, Maia Estianty sampai ikut komentar.

Komentar Maia Estianty terlihat dari kolom komentar postingan mantan istri Deddy Corbuzier, Kalina Ocktaranny.

"All the best ya," kata Maia Estianty.

Selain Maia, netizen lain pun ikut menyerbu postingan itu.

Kabar Kalina gagal nikah dengan Vicky memang mengejutkan. Padahal mereka sudah lamaran baru-baru ini.

Kemudian, Kalina juga kerap mengunggah aktivitasnya mempersiapkan pernikahan.

Misalnya, Kalina Oktarani mengurus sendiri surat pengantar nikah.