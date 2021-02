Sholat Dhuha, Doa Sesudahnya Beserta Arti dalam Bahasa Indonesia dan Keutamaan Mengamalkannya

Sedangkan waktu pelaksanaannya mulai matahari sedang naik setinggi kurang lebih 7 hasta atau sekitar pukul 7 pagi

SERAMBINEWS.COM - Sholat Dhuha adalah sholat sunat dikerjakan di pagi hari.

Berikut doa sesudah sholat dhuha dengan artinya yang dirakum dari Buku Risalah Tuntunan Shalat Lengkap karya Drs. Moh. Rifa’i dapat diunduh di sini.

Sholat dhuha sendiri merupakan sholat sunnah yang dapat dikerjakan minimal 2 rakaat.

Sedangkan waktu pelaksanaannya mulai matahari sedang naik setinggi kurang lebih 7 hasta atau sekitar pukul 7 pagi hingga sebelum sholat Zuhur.

Baca juga: Anjing Jadi Penyelamat Pendaki Terdampar dalam Cuaca Dingin di Pegunungan Alpen

Baca juga: Pajero Sport Facelift Ditampilkan di Booth VIrtual, IIMS 2021, Peminat Dapat Melihat Langsung

Baca juga: Tim Gabungan Nagan Raya Masih Berjibaku Padamkan Karhutla, Ancaman Penjara bagi Pembakar Lahan

Doa Khusus Sholat Dhuha

Allahumma innad dhuha-a dhuha-uka, wal baha-a baha-uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrota qudrotuka, wal ‘ismata ‘ismatuka.

Allahumma in kana rizqi fis sama-i fa-anzilhu, wa in kana fil ardhi fa akhrijhu, wa in kana mu’assaron fa yassirhu, wa in kana haroman fathohhirhu, wa in kana ba’idan faqorribhu, bihaqqi dhuha-ika, wa baha-ika, wa jamalika, wa quwwatika, wa qudrotika, aatini ma atayta ‘ibadakas sholihin

Artinya:

Ya Allah, bahwasannya waktu dhuha itu adalah waktu dhuha-Mu, dan keagungan itu adalah keagungan-Mu, dan keindahan itu adalah keindahan-Mu, dan kekuatan itu adalah kekuatan-Mu, dan perlindungan itu adalah perlindungan-Mu.